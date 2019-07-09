Instagram вводит функцию защиты пользователей от травли в Сети
Социальная сеть Instagram, которая принадлежит компании Facebook, ввела функционал по борьбе с проявлениями ненависти и травли в Интернете. Об этом заявил глава соцсети Адам Моссери.
Одним из нововведений станет функция, которая позволит с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует пользователь в публикациях и комментариях. Если фраза будет считаться оскорбительной, автору предложат изменить ее на менее резкую и негативную.
Еще одной новинкой станет возможность скрывать оскорбительные комментарии под своими фотографиями - эта инновация будет называться Restrict. При этом пользователи смогут продолжать писать нелицеприятные вещи, однако видеть их будет только получатель.
Разработчики уверены, что новые функции позволят пострадавшим от онлайн-травли избежать многих конфликтов в реальной жизни. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.