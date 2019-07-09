В Роструде напомнили, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

В Роструде напомнили жителям страны, при каких обстоятельствах работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска.

Если сам работник компании согласен, то отпуск могут перенести на следующий год, в случае если его предоставление в текущий период ухудшит работу всего предприятия. Уточняется, что отпускные дни следует начать использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который они предоставлялись.

Помимо этого, работодатель имеет право вызвать сотрудника из отпуска, если на то имеются обстоятельства.

Неиспользованную часть отпуска компания обязана возместить в виде эквивалентного количества свободных дней в удобный для сотрудника период.

При этом в Роструде добавили, что работодатель не имеет права отказывать в отпуске в течение двух лет подряд и не предоставлять его несовершеннолетним или работникам вредных для здоровья предприятий.

В случае, если сотрудник не получил начисления по отпускным в установленный срок, он может потребовать переноса отпуска, напомнили в «Российской газете».