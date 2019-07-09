Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Жители Донбасса смогут и далее использовать русский язык для документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Для этого населению необходимо будет составить специальный документ и отправить запрос.

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», - приводит слова Зеленского «Украинские новости».

Он добавил: на Украине нет никакой «языковой проблемы», в отличие от информационной войны.

Президент заверил, что каждый может говорить так, как ему удобно и как ему хочется. К этому относится в том числе и внедрение русского языка.

Ранее сообщалось, что на Украине приняли закон о государственном языке, который предусматривает абсолютное использование украинского языка в большинстве сфер деятельности: органах государственной власти, образовательных учреждениях, больницах.