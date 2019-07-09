Гипноз и ограбления: почему летом люди становятся более внушаемыми

После череды громких скандалов с отравлениями газировкой в центре Москвы, жертвами которых стали порядка тридцати человек, многие стали задаваться вопросом, как распознать просящего помощи туриста от мошенника или даже гипнотизера и как не самому не стать жертвой обманщика.

«Надо просто у чужих ничего не брать, особенно "бесплатно". И никуда с ними не идти», - рассказал «Российской газете» профессор кафедры безопасности МПГУ Сергей Петров.

Злоумышленники на деле лишь оказываются неплохими психологами, утверждает он. Стоит отметить, что летом люди становятся более внушаемыми. А опытные специалисты могут словить состояния человека - будь то эйфория от отдыха или праздника или стресс и грусть.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, специалист советует фокусироваться на сказанном: часто с нужной информацией аферисты «вываливают» огромное количество ненужной. Из-за скорости потока речи в мозгу жертвы не остается ничего, кроме осознания того, что ему может что-то достаться бесплатно. Также Петров советует не смотреть незнакомцам в глаза.

«Чтобы не возникло желания, повышающего внушаемость, - не заглядываете в глаза халяве», - пояснил он.

Кроме того, следует быть внимательным и доверять собственной интуиции.