«Пожиратель авто»: минивэн провалился под землю на глазах у толпы в США

Минивэн Dodge полностью провалился в образовавшуюся в асфальте воронку в американском штате Вирджиния. Инцидент сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как красный автомобиль медленно проваливается в образовавшуюся яму. Бампер успел зацепиться за кусок асфальта, но через некоторое время все равно машина полностью ушла под землю - ее засыпало песком, бетоном и землей.

Местные чиновники предполагают, что провал грунта был вызван изнашиванием почвы под дорогой после сильного дождя, пишет Daily Mail.

К счастью, машина была пустой, поэтому никто не пострадал. Эвакуатор вытащил минивэн из ямы, а в департаменте транспорта заявили, что на ремонт дороги и ближайших участков потребуется много времени.

По словам чиновников, жителям домов, находящихся вблизи места ЧП, ничего не угрожает. Однако их просят держаться подальше от зоны разрушения, так как грунтовые трещины могут распространиться в случае выпадения осадков.