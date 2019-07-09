За 45 минут без страховки: восхождение юноши на самое высокое здание Лондона сняли на видео

Британец забрался на вершину самого высокого здания в Лондоне The Shard, высота которого составляет 310 метров. Этот путь он преодолел за 45 минут. При этом молодой человек полностью отказался от страховки.

19-летний Джордж Кинг признается: он долго готовился к альпинистскому восхождению.

«Это божественное чувство. Это неописуемо», - цитирует его The Mirror. «Чтобы быть там, где я сегодня нахожусь, нужны годы тренировок и тщательной подготовки», - добавил Кинг.

Молодой экстремал добавил, что самым сложным было завершать путь, так как он сильно устал, к тому же этот участок был наиболее грязным.

Несмотря на то, что в Сети высоко оценили трюк Кинга, его действия были незаконны.

После спуска юношу задержала полиция. Как сообщает издание, по итогу было принято решение не арестовывать альпиниста.