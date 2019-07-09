Названы основные способы кражи денег с банковской карты

Почти 30% случаев краж денежных средств с банковских карт происходят из-за невнимательности и неосторожности их держателей. Такие данные следуют из доклада Центробанка, который был представлен на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Так, 29% процентов всех обманутых граждан стали жертвами мошенников. В 27% случаев кража происходит из-за утери гаджета, к которому была прикреплена карта и которым могут воспользоваться злоумышленники. А третьим по популярности способом завладеть чужими средствами со счетов названа кража самих карт (11%). Статистику приводит газета «Известия».

Уточняется, что большинство мошенников пользуются старыми схемами: представляются сотрудниками банка и узнают персональную информацию держателей карт. После чего они выводят средства со счетов.