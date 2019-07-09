Стинг отменил концерт в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец отказался от выступления по совету врачей.
© Фото: Rudi Gigler, via www.imago-image www.imago-images.de, Globallookpress
Британский певец Стинг отменил свое выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter исполнителя.
«С сожалением вынуждены сообщить, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером пришлось отменить по рекомендации врача», - говорится в заявлении.