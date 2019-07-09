Угрозы, петарды и антироссийские лозунги: кому невыгоден телемост между Россией и Украиной

В Киеве возле здания телеканала NewsOne проходит акция протеста националистов из-за телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после многочисленных угроз украинским журналистам.

На кадрах видно, как почти три сотни радикалов собрались около здания украинского СМИ и начали поджигать файеры, забрасывать петарды, а также выкрикивать и писать антироссийские лозунги. Активисты требуют закрыть телеканалы NewsOne и «112 Украина» за «пророссийскую пропаганду».

«Проблема существует уже пять лет. Много политиков ходят на его эфиры, легализуют этот канал и говорят, что здесь полностью сбалансированная подача информации. Но по сути они пропагандируют российскую точку зрения», - заявил в эфире украинского телеканала «Общественный» одни из организаторов акции.

Сам телеканал NewsOne в своем заявлении об отмене телемоста «Надо поговорить» отметил, что это была «попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей», которая привела к «массированной информационной атаке», при этом подобные действия в отношении СМИ вернули Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

Телемост должны были вести российские ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель 12 июля. Оба журналиста выразили беспокойство в связи с угрозами жизни и здоровью украинских коллег и их семей.

В то же время Генеральная прокуратура Незалежной возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении телеканала NewsOne. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все причастные к попытке провести телемост - от владельца СМИ до ведущего, который анонсировал мероприятие - были вызваны на допрос.

Однако не все на Украине так отреагировали на попытку наладить диалог между двумя странами. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович подчеркнул, что журналисты попытались выполнить работу президента Владимир Зеленский, а именно сделать шаги к миру.

«Опасность - канал будет правду говорить. Вам хочется, чтобы пели песни на всех каналах, только одна песня, про одного президента? Да не будет такого никогда. Пережили Порошенко, переживем и Вас», - обратился Рабинович к Зеленскому в эфире «112 Украина».

После срыва диалога между Россией и Украиной ведущий NewsOne Руслан Коцаба заявил о намерении провести телемост с Донецком, Луганском и Крымом. По его словам, он планирует общение не с российскими СМИ, а напрямую с украинцами, живущими на перечисленных территориях.