Чиновник Ростехнадзора арестован по делу о взятке в 23 млн рублей
При обыске в квартире мужчины нашли другие доказательства получения им взяток.
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Следователи задержали заместителя начальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Ростехнадзора Олега Хромушкина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудника Ростехнадзора при получении 23 миллионов рублей с поличным задержали в Москве. По данным следствия, после получения денег он должен был утвердить составленные с нарушениями документы некой нефтяной компании.
В доме подозреваемого уже были проведены обыски, где оперативники обнаружили следы получения взятки.
Хромушкин был взят под стражу. Следственные действия продолжаются.