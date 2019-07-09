Чиновник Ростехнадзора арестован по делу о взятке в 23 млн рублей

Следователи задержали заместителя начальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Ростехнадзора Олега Хромушкина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудника Ростехнадзора при получении 23 миллионов рублей с поличным задержали в Москве. По данным следствия, после получения денег он должен был утвердить составленные с нарушениями документы некой нефтяной компании.

В доме подозреваемого уже были проведены обыски, где оперативники обнаружили следы получения взятки.

Хромушкин был взят под стражу. Следственные действия продолжаются.