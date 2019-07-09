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Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

Дарья Михалина
23:32 09.07.2019
Действие спин-оффа развернется за пять тысяч лет до событий «Игры престолов».
Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»
© Фото: HBO ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американский писатель-фантаст и автор цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин раскрыл подробности готовящегося приквела «Игры престолов».

Действие происходит за пять тысяч лет до уже известных зрителю событий в Вестеросе.

Как сообщил писатель, до правления Эйгона Вестерос представлял собой не Семь Королевств, а сотни маленьких государств. Все они будут показаны в спин-оффе.

Говоря о династиях, которые появятся в фантастической саге, он отметил: точно будут Старки. Фанатам не стоит ожидать Ланнистеров, так как в их родовом гнезде на момент событий приквела живет другая династия, уточняет автор.

Несмотря на то, что имена задействованных актеров, уже известны (Наоми Уоттс, Наоми Эки и Дениз Гоф), Мартин подчеркивает, что никому из них не отведена ведущая роль.

«В "Игре престолов" мы никого не назначали на главную женскую или мужскую роли, думаю, и в этом случае будет то же самое», - рассказал писатель в интервью Entertainment Weekly.

Съемки уже начались и проходят в Северной Ирландии. Над сценарием приквела Джордж Мартин работал в сотрудничестве с Джейн Голдман.

Дата выхода на экрана проекта, получившего рабочее название «Долгая ночь», на настоящий момент неизвестна.

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