Медведь «угнал» авто и попал в ДТП в США

Медведь «угнал» автомобиль в американском городе Боулдер и попал в аварию.

Животное забралось в незапертую машину, однако за ним неожиданно закрылась дверь. Медведь попытался выбраться и случайно перевел передачу на нейтральную. Автомобиль поехал по склону и врезался в дерево – после этого хищнику удалось выбраться на волю.

В результате аварии машина сильно пострадала, а сам медведь скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба полиции города в Facebook.

©

Владельцев автомобилей призвали не оставлять транспорт незапертыми.