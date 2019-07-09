СМИ раскрыли подробности смерти 20-летней российской гандболистки в Польше

Российская спортсменка Екатерина Королева решила искупаться в ночь с 7 на 8 июля на озере около Старе-Яблонки. Девушка прыгнула в воду с пирса, а когда всплыла на поверхность, то была уже мертва. Об этом сообщает RMF FM.

Спортсменку вытащили на берег. Ей попытались оказать помощь, однако спасти девушку не удалось.

При этом СМИ отмечают: на пирсе установлен знак, который запрещает прыжки в воду. По некоторым данным, на озеро девушка пришла после вечеринки.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, игрок женской сборной России Екатерина Королева умерла накануне в Польше, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.