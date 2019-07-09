СМИ раскрыли подробности смерти 20-летней российской гандболистки в Польше
Тело Екатерины Королевой нашли в водоеме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба «Ставрополье»
Российская спортсменка Екатерина Королева решила искупаться в ночь с 7 на 8 июля на озере около Старе-Яблонки. Девушка прыгнула в воду с пирса, а когда всплыла на поверхность, то была уже мертва. Об этом сообщает RMF FM.
Спортсменку вытащили на берег. Ей попытались оказать помощь, однако спасти девушку не удалось.
При этом СМИ отмечают: на пирсе установлен знак, который запрещает прыжки в воду. По некоторым данным, на озеро девушка пришла после вечеринки.
Расследование инцидента продолжается.
Напомним, игрок женской сборной России Екатерина Королева умерла накануне в Польше, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.