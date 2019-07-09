Николсона в «Сиянии» заменили Джимом Керри: видео

Актера Джека Николсона, сыгравшего в знаменитом «Сиянии» Стэнли Кубрика заменила на Джима Керри с помощью технологии DeepFake.

На YouTube появился ролик, в котором Керри «сыграл» в культовом фильме вместо Николсона. Специалисты заменили лицо Николсона на лицо Керри так, будто на самом деле в картине снялся именно он. Монтаж произвели с помощью технологии DeepFake. Пользователи Сети отметили высокое качество проделанной работы. Теперь они предложили «поменять» лицо в фильме «Эйс Вентура».

Нейросеть с высокой точностью может встроить лицо любого человека в любую видеозапись, делая героем совершенно другого человека. Как ранее сообщалось, искусственный интеллект может изучить внешность, голос и мимику человека и смоделирует суперреалистичное видео, на котором тот же человек говорит, но совсем другие вещи. Эксперты говорят, что через год или два распознать фальшивое видео не смогут даже профессионалы.

Напомним, фильм Стэнли Кубрика «Сияние» вышел в 1980 году.