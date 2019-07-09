В правительстве выступили против «скрытых» камер на дорогах

Камеры наблюдения на дорогах надо устанавливать только в местах концентрации ДТП, а также необходимо запретить установку любых «скрытых» камер, о котором водителям неизвестно. С таким заявлением выступил вице-премьер России Максим Акимов.

Также, по его словам, должна быть создана такая система, когда водителя не сможет штрафовать камера, о которой у него нет никакой информации.

«Систему соблюдения скоростного режима, к сожалению, в очень многих местах стали рассматривать как систему "ошкуривания" водителей, а не как систему профилактики и предупреждения нарушений», - сказал Акимов в эфире «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что считает эту проблему первоочередной, так как зачастую системы фото- и видеофиксации специально устанавливаются так, чтобы водителю было не известно о них и он попадал в некомфортную для себя ситуацию с торможением и изменением скорости.

«Когда вы на камере зарабатываете, вы будете заботиться не о безопасности дорожного движения, а о своем кармане», - добавил вице-премьер.Конец формы

Стоит отметить, что в конце июня Владимир Путин на заседании Госсовета напомнил, что главная цель установки камер слежения на дорогах - это снижение уровня травматизма и сохранение жизней, поэтому их не нужно прятать.