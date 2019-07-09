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Аномальная жара: власти Парижа объявили о ЧС с климатом

Василиса Морозова
22:32 09.07.2019
Мэрия Парижа объявила о создании «Климатической академии» для просвещения молодежи по вопросам окружающей среды.
Аномальная жара: власти Парижа объявили о ЧС с климатом
© Фото: Julien Mattia, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Власти Парижа объявили чрезвычайную климатическую ситуацию после того, как во Францию пришла аномальная жара, сообщает Le Figaro.

Помощница мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селия Блауель сообщила, что Париж, как и другие города, объявляет о чрезвычайной климатической ситуации. Она выразила необходимость придерживаться целей Парижского климатического соглашения 2015 года, главной целью которого является удержание глобального потепления на уровне не более 2 градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции.

Также в парижской мэрии объявили о создании «климатической академии» для просвещения по вопросам изменения климата.

По оценкам американской организации The Climate Mobilization, в мире примерно 650 местных органов власти в различных населенных пунктах объявили об экстраординарной климатической ситуации.

В конце июня синоптики зафиксировали во Франции самую высокую за всю историю наблюдений температуру – 44,3 градуса. Волна жары летом 2019 захлестнула всю Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что французам, вероятно, придется адаптироваться, так как аномальная жара будет повторяться из-за глобального потепления.

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