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В правительстве оценили возможность появления трасс без лимита скорости в РФ

Наталья Вальханская
22:16 09.07.2019
Также вице-премьер рассказал, на каком этапе обсуждения находится предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км\ч.
В правительстве оценили возможность появления трасс без лимита скорости в РФ
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Вице-премьер Максим Акимов рассказал об обсуждаемых в правительстве инициативах, связанных со скоростным режимом на российских дорогах.

Так, по словам Акимова, в России не планируется учреждать трассы без ограничения скорости, однако власти рассматривают вариант увеличения скоростного лимита на дорогах высокой категории.

«Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной лимит. Безлимита не будет, у нас нет таких планов», - заявил Акимов в эфире «Говорит Москва».

Также вице-премьер рассказал, на каком этапе обсуждения находится предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км\ч.

«Этот вопрос мы пока не обсуждаем. Это вопрос не завтра-послезавтра», - заявил он.

Напомним, в январе этого года Акимов заявил, что положительно оценивает идею, так как зазор в 20 км/ч появился в связи с отсутствием технической возможности прежних устройств устанавливать предельно точную скорость движения транспорта.

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