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В Раде назвали «политическим террором» срыв телемоста Украины с РФ

Василиса Морозова
21:57 09.07.2019
Депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская считает срыв телемоста Украины с Россией продолжением политического террора по отношению к свободе слова.
В Раде назвали «политическим террором» срыв телемоста Украины с РФ
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Срыв телемоста между Киевом и Москвой стал продолжением «политического террора» по отношению к украинскому каналу NewsOne, заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NewsOne, по отношению к свободе слова в нашей стране, и, к сожалению, можно сказать, что у нас изменился президент, но подходы абсолютно не изменились», - заявила депутат.

По словам Королевской, независимый телеканал высказал позицию относительно проведения мирного диалога, телемоста между Украиной и Россией, но на него было оказано давление через Нацраду, генпрокуратуру и СБУ, а также заявления отдельных политиков.

«Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что просто поражает», - добавила депутат.

Королевская отметила, что она пообщалась с жителями Донецкой области и поняла, как сильно возмущены украинцы, которые хотели мирного диалога. Она призвала прекратить преследования телеканала NewsOne и «дать сегодня журналистам свободно заниматься своей работой».

Напомним, телемост между украинским и российским телеканалами планировался на 12 июля, однако Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела по двум статьям УК страны «Покушение на совершение государственной измены» и «Финансирование терроризма», после чего канал NewsOne отказался от телемоста с «Россией 1».

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