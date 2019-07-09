ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

Федеральная служба безопасности предъявила окончательные обвинения всем 24 украинским морякам, которые были арестованы за незаконное пересечение границы Российской Федерации в Керченском проливе.

«Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой"», - сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Он подчеркнул, что теперь следствие должно уведомить защиту об окончании предварительного расследования, после чего начнется процедура ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного дела.

Адвокат Николай Полозов также подтвердил, что ФСБ завершила расследование и предъявила обвинения в окончательной редакции, передает ТАСС. По его словам, Лефортовский районный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда два артиллерийских катера ВМС Украины и рейдовый буксир нарушили государственную границу РФ в Черном море, а также несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на требования пограничников.

После задержания нарушителей, в ходе которого сотрудникам российской пограничной службы даже пришлось применять оружие, были арестованы 22 моряка и двое сотрудников СБУ, которые, предположительно, и руководили провокацией.