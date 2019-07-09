Путин рассказал об участии грузинских снайперов в стрельбе на Майдане

Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии в событии на Майдане в 2014 году «грузинских снайперов». Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Как пишет РИА Новости, на вопрос Стоуна о грузинских снайперах глава государства отметил, что ему известно об участии грузинских снайперов в Майдане.

«Действовавшие тогда власти во главе с Виктором Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-либо повод для действий силового характера со стороны оппозиции», - отметил Путин.

По словам российского лидера, Янукович рассказал ему, что у него и мыслей не было, чтобы «применить силу против гражданского населения», даже если люди взяли в руки оружие. Путин добавил, что полностью исключает, что он мог это сделать. По его мнению, «волне могли» открыть огонь те, кто «искал повод для госпереворота».

Напомним, на майдане Незалежности в Киеве 20 февраля 2014 года погибли 53 человека в результате обстрела. Как заявили тогда лидеры оппозиции, во всем оказался виновен режим тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, но расследование не выявило виновных. Однако экс-военнослужащие Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что нынешний глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский дал им оружие и приказал «защищать братский народ», стреляя по людям.

Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine). Картина была показана на фестивале в итальянской Таормине.