Главы МИД России и Словакии обсудили военно-техническое сотрудничество

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах.

Встреча прошла на полях неформального заседания министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также Лавров и Лайчак обменялись мнениями по поводу текущей повестки дня в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и затронули аспекты двусторонних отношений между РФ и Словакией.

«В том числе развитие политического диалога между странами, подготовку очередного заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - добавили в МИД РФ.

Отметим, что заседание российско-словацкой комиссии намечено на октябрь 2019 года в Сочи.