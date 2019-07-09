Мутко поручил завершить аварийные работы под Иркутском за 10 дней

Вице-премьер Виталий Мутко по итогам правительственной комиссии поручил МЧС РФ завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Региональным властям было поручено завершить составление списком пострадавших до 10 июля, а очистку и дезинфекцию территории населенных пунктов – до 15 июля.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что в пострадавших от паводка районах была восстановлена почтовая связь. По всей области после паводка восстановлено электроснабжение.

Согласно последним данным МЧС, в результате наводнения в Иркутской области погибли 24 человека, в том числе один ребенок. Также 10 человек пропали без вести. Всего в 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживали 34 тыс. человек.

По предварительным данным, которые озвучил губернатор региона Сергей Левченко, для ликвидации последствий наводнений понадобится более 31 млрд рублей. В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС.

Ранее сообщалось, что ученые объяснили катастрофический паводок в Иркутской области глобальными изменениями климата и атмосферными аномалиями.