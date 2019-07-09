ЦОДД Москвы опубликовал адреса камер видеофиксации

Центр организации дорожного движения Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в городе. Полный список доступен на сайте ЦОДД.

«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без смс и регистрации)», - сказано в сообщении в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры видеофиксации ДТП на опасных участках автодорог, так как цель установки камер – не оштрафовать водителей, а снизить аварийность и травматизм на дорогах. После этого в ЦОДД заявили, что может разместить в свободном доступе список адресов, где установлены камеры фото- и видеофиксации.