Жителям Павшинской поймы вернули водоснабжение, отключенное из-за долгов котельной

Главе городского округа Красногорск Эльмире Хаймурзиной удалось договориться с компанией «Газпром межрегионгаз Москва», за долги приостановившей подачу газа на котельную «Павшино», возобновить подачу топлива. Об этом сообщается в Facebook администрации округа.

«Горячая вода у жителей микрорайона Павшинская Пойма появится уже вечером. Это стало возможно благодаря гарантиям администрации и лично руководителя округа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять котельных округа также находились под угрозой отключения в связи с задолженностью, но теперь этого не случится. В администрации округа 10 июля пройдет заседание штаба с представителями котельной, управляющих компаний, Госжилищной инспекции и прокуратуры, где обсудят возможности погашения задолженности за горячую воду жителей и УК.

Жители микрорайона в Красногорске вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, что вечером 9 июля в их дома вернулась горячая вода.

Ранее сообщалось, что жители красногорского микрорайона Павшинская пойма остались без горячего водоснабжения из-за долгов за газ, которым они и не пользовались. Однако ООО «Котельная-Павшино» использовала газ для нагрева воды, в результате чего около 50 тысяч человек остались без горячего водоснабжения.