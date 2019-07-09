Путин покормил малыша кексом в Екатеринбурге: видео

Российский президент Владимир Путин встретился с многодетной семьей Сыропятовых в Екатеринбурге и покормил самого младшего члена семьи Вову.

С ними глава государства познакомился на вручении ордена «Родительская слава» в мае 2019 года. Максим и Лилия Сыропятовы из Свердловской области воспитывают девять детей. Самый младший ребенок Вова 8 июля сделал свои первые шаги, о чем его мать рассказала на встрече президенту.

Во время чаепития Путин спросил у Лилии по поводу переезда в новый дом, а затем угостил полугодовалого малыша кексом.

«Я думал, бумажку съест», пошутил президент РФ.

Многодетная мама поблагодарила Владимира Путина за оказанную финансовую помощь.