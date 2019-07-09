Музыкальный театр загорелся в Ростове-на-Дону: видео
Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров.
© Видео: Елена Доровских, ROSTOF-RU, Мисис Кекsик, YouTube
В Ростове-на-Дону произошло загорание кровли музыкального театра. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляет около 350 квадратных метров.
«Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 77 человек личного состава, 21 единица техники», - заявили в ведомстве.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
На кадрах, опубликованных в Сети очевидцами, видно, что из-под обшивки кровли здания вырываются клубы дыма, а на месте работают пожарные расчеты. Жители города сообщают, что из-за происшествия скопились серьезные пробки.