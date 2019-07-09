Путин: сближение России и Украины неизбежно

Российский президент Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно, как неизбежно строительство союзнических отношений между двумя странами. Об этом он сказал в интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что считает украинцев и русских одной нацией, так как у них общая история и религиозная принадлежность. По его мнению, такую общность народом можно было бы использовать как конкурентное преимущество. Поэтому, уверен Путин, рано или поздно «здравый смысл восторжествует», тогда и начнется сближение.

По его словам, украинские земли присоединялись к России из-за «религиозной принадлежности», тогда все были православными и «называли себя русскими», так как «не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша».

Российский президент отметил, что понимает, что «со временем идентичность этой части России как-то определилась», на что люди имеют право, однако, напомнил он, в основе отношений лежит огромное количество связей.

«Просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах», - заметил Путин.

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) был показан на фестивале в итальянской Таормине.