Госдума запретила передавать коллекторам долги россиян по ЖКХ
В случае принятия закона, право взыскивать задолженность останется только у профессиональных участников рынка ЖКХ.
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Госдума запретила передавать коллекторам долги россиян за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Документ был принят во втором чтении.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что граждане регулярно обращаются к депутатам за помощью, поскольку им звонят «с угрозами вплоть до применения физической силы».
«Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», - заявил Володин.
В случае принятия законопроекта, право взыскивать задолженность останется только у управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.