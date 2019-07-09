Генпрокуратура Украины завела дело против NewsOne по статье о финансировании терроризма

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала NewsOne по статье о финансировании терроризма. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами», - сказал он. «В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма»,- приводит слова Луценко ТАСС.

В понедельник сообщалось, что Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» из-за планов украинского телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Владелец и сотрудник телеканала были вызваны на допрос.

Напомним, телеканал «Россия-1» сделал анонс, что 12 июля между ним и каналом NewsOne пройдет телемост. Он вызвал недовольство со стороны украинских журналистов и политиков.

В Киеве из-за планов провести телемост с российским каналом рядом со зданием NewsOne прошла акция протеста националистов.