Студентка Уральского университета потеряла сознание на встрече с Путиным
В Екатеринбурге во время встречи Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета стало плохо одной из девушек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание во время встречи президента РФ Владимира Путина со студентами в Екатеринбурге.
Глава государства прервал беседу и попросил оказать ей помощь. Он выразил надежду, что серьезного вреда для здоровья у нее нет.
«Помогите, пожалуйста, девочке... И доктора поищите», — сказал глава государства.
Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из зала, а за ними выбежала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А президент РФ продолжил отвечать на вопросы студентов.