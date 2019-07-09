Студентка Уральского университета потеряла сознание на встрече с Путиным

Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание во время встречи президента РФ Владимира Путина со студентами в Екатеринбурге.

Глава государства прервал беседу и попросил оказать ей помощь. Он выразил надежду, что серьезного вреда для здоровья у нее нет.

«Помогите, пожалуйста, девочке... И доктора поищите», — сказал глава государства.

Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из зала, а за ними выбежала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А президент РФ продолжил отвечать на вопросы студентов.