Число жертв от паводка в Иркутской области возросло до 24
В Приангарье из-за сильных дождей в зоне подтопления оказались 110 населенных пункта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
МЧС заявило об обнаружении еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Количество жертв возросло до 24, девять человек числятся пропавшими без вести.
Ранее чрезвычайное ведомство сообщало о 23 погибших.
«Во взаимодействии с ГУМВД России по Иркутской области установлено, что по состоянии на 17.00 по московскому времени девятого июля обнаружены погибшими 24 человека», - заявили в ведомстве РИА Новости.
Источник агентства также рассказал, что пропавшими без вести числятся девять человек.
В Приангарье, где из-за наводнения в 6 районах введен режим чрезвычайной ситуации, в зоне подтопления оказались 110 населенных пункта.