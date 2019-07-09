Число жертв от паводка в Иркутской области возросло до 24

МЧС заявило об обнаружении еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Количество жертв возросло до 24, девять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее чрезвычайное ведомство сообщало о 23 погибших.

«Во взаимодействии с ГУМВД России по Иркутской области установлено, что по состоянии на 17.00 по московскому времени девятого июля обнаружены погибшими 24 человека», - заявили в ведомстве РИА Новости.

Источник агентства также рассказал, что пропавшими без вести числятся девять человек.

В Приангарье, где из-за наводнения в 6 районах введен режим чрезвычайной ситуации, в зоне подтопления оказались 110 населенных пункта.