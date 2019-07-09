Зеленский отменил парад в День Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеобращение к гражданам Украины, в котором заявил, что на День Независимости не будет военного парада, так как было решено потратить 300 млн гривен на премии военным.
По его словам, обычно 24 августа в Киеве проходит недешевый и помпезный парад, поэтому эти деньги украинский лидер решил потратить на украинских военных.
«Мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии. Это солдаты срочной службы, это курсанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенных сил», - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент добавил, что в 2019 году украинцы все же будут праздновать День независимости, но уже в новом формате.
Ранее Зеленский произвел кадровые назначения в Службе безопасности Украины.