Зеленский отменил парад в День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеобращение к гражданам Украины, в котором заявил, что на День Независимости не будет военного парада, так как было решено потратить 300 млн гривен на премии военным.

По его словам, обычно 24 августа в Киеве проходит недешевый и помпезный парад, поэтому эти деньги украинский лидер решил потратить на украинских военных.

«Мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии. Это солдаты срочной службы, это курсанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенных сил», - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что в 2019 году украинцы все же будут праздновать День независимости, но уже в новом формате.

Ранее Зеленский произвел кадровые назначения в Службе безопасности Украины.