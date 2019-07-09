В подтопленных районах Иркутской области налажена почтовая связь

В районах Иркутской области, пострадавших от паводка, восстановлено оказание почтовых услуг связи.

В зоне подтопления находится 48 отделений «Почты России», они работают в штатном режиме. Наиболее пострадавшие населенные пункты обслуживаются с помощью вертолетов и спецтехники МЧС. Пенсии людям из подтопленных территорий выплачивают досрочно.

«Ситуационный центр Роскомнадзора продолжает мониторить обстановку в зоне ЧС Иркутской области. Почтовая корреспонденция доставляется во все населенные пункты в зоне подтопления», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты восстанавливают телефонную связь, а также линейно-кабельные сооружения в Тайшетском и Тулунском районах.

Седьмого июля в Тулуне были подключены водозабор и канализационно-насосная станция, также заработали очистные сооружения.

Мощные ливни прошли в Иркутской области в конце июня, после этого резко поднялся уровень воды в реках Кирей, Ут, Бирюса, Уда, Ия и Икейка. В результате паводка пострадали свыше 3 тысячи человек, более 450 госпитализировано.