Скульптуры святых монахов-воинов Пересвета и Ослябя украсят вход главного храма ВС РФ

Работа над скульптурами идет уже 2,5 месяца, теперь полноразмерные модели в глине готовы. Пятиметровые скульптуры святых монахов-воинов Пересвета и Ослябя, которые украсят фасад Главного храма Вооруженных Сил России.

Два скульптора студии военных художников имени Грекова буквально по крупицам, уровень за уровнем снизу вверх, лепили двух богатырей - символов освобождения Руси от Монголо-татарского ига.

«Хотелось показать иконографичность в классической такой русской школе. Чтобы потомки даже, глядя на него, понимали величие и мощь русского духовного воинства», - рассказал скульптор Дмитрий Клавсуц.

В студии военных художников он работает четвертый год. По его словам, этот заказ для него один из важнейших в жизни. Именно образ святого Александра Пересвета будет встречать прихожан главного храма Вооруженных Сил России.

Даже профессионалу-скульптору сложно представить такой объем - полторы тонны глины. Начиналось все с эскизов, которые показал Алексей Игнатов, автор другого героя - Родиона Ослябя.

«Сложные места, куда сложно залезть. Когда тебе рука мешает, и ты не можешь ее отодвинуть. А поскольку ты еще и наверху, то надо уметь подлезть. Когда ты держишься одной рукой, а другой - лепишь. То есть физически тяжело», - пояснил Алексей Игнатов.

Первый этап создания скульптур для фасада храма остался позади. Далее ожидается формовка, изготовление восковой модели, и отливка из бронзы. Установить статуи Пересвета и Ослябя в Парке Патриот планируют уже в декабре, то есть за полгода до 75-летия Великой Победы. Планируется, что 9 мая главный храм Вооруженных Сил России откроет свои двери для всех прихожан.