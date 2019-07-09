«Зовите меня Питер Македонский»: пранкеры разыграли премьера Македонии от лица Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов» и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись, на которой они от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко общаются с, предположительно, премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Пранкеры несколько раз общались с Заевым в течение года от лица Порошенко. В одной из бесед они заявили македонскому политику, что украинские исследователи «установили родство» экс-президента Украины с Александром Македонским.

«Наши ученые уже установили мое родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский», - пояснили пранкеры от лица Порошенко.

В ответ на это премьер-министр Северной Македонии подчеркнул, что «история может нас объединить».

В ходе последней беседы Заев также согласился дать «взятку» патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.

Пранкеры отметили, что «выполнение этого условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь».

«Сумма, которую я обозначил, - это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму, 150 тысяч», - сказали Вован и Лексус Заеву.

Он сразу согласился «занести» сумму наличными, добавив, что «это очень хорошо».