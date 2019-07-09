Главный «Ночной снайпер» отметила юбилей

Сцена не отпускает даже в юбилей. Свой 45-й день рождения главный «Ночной снайпер» страны Диана Арбенина провела со зрителями.

«Я один раз попыталась как-то переплюнуть саму себя и сказать: "Ну зачем мне на сцену выходить 8 июля? Я лучше буду отдыхать как все нормальные люди". И вот мы взяли лодку, пошли в океан и чуть не утонули», - рассказывает Арбенина.

Ее карьера началась в 1993-м. Будучи студенткой Магаданского педагогического университета, она приехала в Санкт-Петербург на каникулы. В городе на Неве и познакомилась с будущей коллегой по группе «Ночные снайперы» - Светланой Сургановой.

«Я услышал о них в конце 90-х, о "Ночных снайперах", что у нас в Питере есть такие две смелые, отважные, очень независимые девушки и, судя по всему, готовые биться за свою позицию», - вспоминает актер Евгений Дятлов.

С тех пор, кажется, в характере Дианы Арбениной мало, что изменилось.

«Для кого-то может она показаться такой немножко гиперболизированной, подающей себя очень активно. Настроенная на экспансию, захват. Но на самом деле это не то, чтобы защитная реакция, так выработала жизнь», - считает Дятлов.

Несмотря на то, что некоторые друзья в шутку называют Арбенину боевым товарищем и даже сравнивают с героем фильма «Батальон», сама артистка видит себя иначе.