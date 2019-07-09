За год в России отстранили от полетов 425 пилотов

За год после прокурорских проверок 425 пилотов были отстранены от полетов из-за ненадлежащего уровня подготовки и других нарушений. Об этом на канале «Эфир» Генпрокуратуры Росси рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Кроме того, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств. Куренной привел в пример Южно-Уральский государственный университет, где летная и тренажерная практика учащихся была организована с привлечением Челябинского летного училища гражданской авиации, а обучение и выдача документов об образовании проходила без сертификата Росавиации. В итоге свидетельства выпускников учебного заведения были аннулированы.

В настоящее время Минтрансом, Минобрнауки, Минпросвещения и Росавиацией решается вопрос о переподготовке молодых специалистов, чтобы в дальнейшем они могли работать по профессии, сказал Куренной.

В июне этого года Росавиация аннулировала летные свидетельства 65 пилотов - выпускников ЮУрГУ. Надзорное ведомство установило, что у вуза не было сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а также программы подготовки, утвержденной Росавиацией.

В прошлом году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в адрес Министерства транспорта письмо, в котором содержалось предложение реформировать отрасль. Дефицит составляет 300-500 коммерческих пилотов в год. Кризис происходит во время борьбы Росавиации с негосударственными училищами.