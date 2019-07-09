Володин назвал неизменной позицию Госдумы о необходимости введения санкций против Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нежелательности принимать меры, которые могут осложнить отношения с Грузией.

«Позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки в Грузии неизменна», - цитирует Володина ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Грузии вводить не следует из уважения к грузинскому народу. Кроме того, по мнению главы РФ, это может осложнить отношения между двумя странами.

Ранее Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть возможность введения экономических мер из-за антироссийских провокаций в Грузии. По мнению депутатов, можно запретить ввоз вина, воды из этой страны, а также ограничить денежные переводы из России.