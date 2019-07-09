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Глава МИД Грузии поприветствовал заявление Путина о санкциях

Василиса Морозова
17:14 09.07.2019
МИД Грузии поддержал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии надобности введения санкций против Тбилиси.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mfa.gov.ge

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поприветствовал заявление российского президента Владимира Путина о нежелании применять в отношении Грузии санкций. Об этом пишет ТАСС.

Как сказал глава МИД Грузии в эфире телекомпании «Имеди», нежелание вводить экономические меры в отношении Тбилиси является единственно правильным.

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», - подчеркнул Залкалиани.

По его словам, антироссийские заявления, сделанные местной оппозицией, стали причиной обострения ситуации. Глава МИД Грузии отметил, что власти страны осудили их.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил о том, что он не намерен вводить санкции в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу и ради восстановления полноценных отношений между РФ и Грузией.

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