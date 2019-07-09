Госдума упростила получение мер соцподдержки инвалидам

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий получение мер соцподдержки и госуслуг людям с ограниченными возможностями.

Теперь не будет необходимости предоставлять на бумажном носителе справки, подтверждающие инвалидность. Сведения из бюро медико-социальной экспертизы, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде. Ответственным за передачу указанных сведений по запросу уполномоченных органов станет Пенсионный фонд.

Упрощается и право предоставления бесплатной парковки.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию», - заявил Володин.

Все изменения, по словам председателя Госдумы, коснутся около 11 миллионов людей с ограниченными возможностями.