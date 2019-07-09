Путин: температура в России растет в 2,5 раза быстрее, чем на планете

Российский лидер Владимир Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге заявил, что в нашей стране температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на Земле.

По его словам, в РФ изменение климата и истощение ресурсов чувствуется «наиболее остро».

«У нас температура в России растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете. И вот, смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные», - подчеркнул президент РФ.

Он заявил, что в мире продолжится деградация природы и климата, будут засухи, неурожаи и катаклизмы, если ничего не предпринимать.

«Бурное технологическое развитие не сгладит, а напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов», - добавил Путин.

Как сказал российский президент, вместо разговоров по существу о климатической повестке в мире отмечаются «спекуляции и мракобесие».