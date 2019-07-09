Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал идею украинского президента Владимира Зеленского о переговорах с Россией с участием Германии, США, Франции и Великобритании в Минске.

Он отметил, что Россия готова рассматривать предложения по украинскому урегулированию, но делать это нужно «по дипломатическим каналам», а не публично через Facebook. По его словам, Москва готова рассматривать конкретные предложения, «которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности».

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы: контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и "нормандский формат", который является коллективным автором Минских договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что другие предложения также имеют право на существование, однако упор необходимо делать на прямой диалог сторон конфликта, так как «это сердцевина минских договоренностей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать в Минске его совместную встречу с Владимиром Путиным и рядом других иностранных лидеров для обсуждения вопросов Крыма и Донбасса.