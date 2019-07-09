В челябинский офис компании «Красное & Белое» пришли с обысками

В офис компании «Красное & Белое» пришли правоохранители и представители налоговой инспекции. Проверка проходит для выявления деловых связей компании с одним из контрагентов.

«В рамках проверки нашего кoнтрагента, для подтверждения делoвых связей между ним и нами, у наc сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоoхранительных структур и налоговой инспекции», - сообщили ТАСС в компании.

Также отмечается, что проверяющие в офисе ведут себя «очень корректно», а представители компании предоставляют им всю запрашиваемую информацию.

Правоохранители уже приходили в «Красное & Белое». Это произошло в декабре. Тогда представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН проводили обыски на складах и в офисе. Компанию подозревали в обороте контрафакта и неуплате налогов.