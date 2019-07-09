«Много чести»: Путин об идее завести дело на грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение высказал российский лидер, комментируя инициативу российских депутатов.
«Много чести - возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», - сказал Путин.
В воскресенье, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S» на грузинском телеканале «Рустави 2» с потока нецензурной брани. В течение полутора минут он оскорблял президента России.
Выходка Габунии спровоцировала протесты в столице Грузии. В ночь на 8 июля демонстранты столпились у стен телекомпании, сделали попытки ворваться внутрь, бросали в здание разные предметы, требуя забрать лицензию у «Рустави 2».
Генеральный директор телеканала Ника Гварамия назвал неприемлемым поведение журналиста и извинился за случившееся, а Габунию отстранили от работы сроком на два месяца.