Ущерб на $100 тысяч: на полигоне SpaceX произошел пожар

На стартовой площадке SpaceX в городе Коко, штат Флорида, разгорелся пожар.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако был нанесен ущерб оборудованию, инфраструктуре и находящимся рядом зданиям. По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка ста тысяч долларов.

Как информирует Florida Today, в момент пожара на площадке находились два макета корабля Starship. Спустя время огонь удалось потушить.

Точные причины возгорания еще простоит установить.