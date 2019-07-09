Ущерб на $100 тысяч: на полигоне SpaceX произошел пожар
Огонь удалось ликвидировать, однако он нанес сильный ущерб оборудованию и инфраструктуре.
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На стартовой площадке SpaceX в городе Коко, штат Флорида, разгорелся пожар.
В результате произошедшего никто не пострадал, однако был нанесен ущерб оборудованию, инфраструктуре и находящимся рядом зданиям. По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка ста тысяч долларов.
Как информирует Florida Today, в момент пожара на площадке находились два макета корабля Starship. Спустя время огонь удалось потушить.
Точные причины возгорания еще простоит установить.