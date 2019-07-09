Наводнение в Петербурге: улицы города превратились в реки после ливней

Утром 9 июля на Петербург обрушился сильный ливень, после которого оказались затопленными многие улицы, проезжие части, переходы и станция метрополитена на севере города.

Жители города стали публиковать видео и фото с плавающими в воде автомобилями, пытающимися перейти «реку» вброд пешеходами и водопадами на станции метро «Девяткино». Синоптики утверждают, что в Петербурге в течение дня еще ожидаются осадки.

«"Ну все, Новосельцев, Ваше дело - труба"(с). Очень надеюсь, последствия такого наводнения для машин будут минимальными. Всем терпения, но это Питер», - написал один из пользователей.

Подтопления образовались на пересечении проспектов Королева и Сизова и на перекрестке улиц Жукова. Водители также жаловались на подтопления на Парашютной улице.

Как пишет портал Metronews, в МЧС накануне предупреждали местных жителей о ливнях. Наиболее сильные осадки были зафиксированы в Выборгском районе, отметили в пресс-службе городского Водоканала, и заверили, что были высланы дополнительные бригады для ликвидации подтоплений. В пресс-службе добавили, что ливневки исправны, поэтому подтопления не должны быть продолжительными. Однако на некоторых адресах нет ливневой канализации.

Кроме того, уровень поверхности земли в некоторых районах значительно ниже уровня поверхности земли в других, поэтому «гидравлическая нагрузка на канализационную сеть значительно возрастает при резком увеличении скоростей движения сточной жидкости из-за сверхинтенсивных осадков», говорится в сообщении.