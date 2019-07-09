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Путин заявил, что не стоит вводить санкции против Грузии из уважения к народу

16:03 09.07.2019
Российский лидер Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и для восстановления российско-грузинских отношений экономических санкции против этой страны вводить не следует.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», - заявил он.

Путин отметил, что «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения».

Президент России подчеркнул, что скандальные высказывания в его адрес в Грузии являются производными от политики, которая основана на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, а также на желании подорвать отношения с РФ.

«К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков. .. Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят», - добавил он.

По мнению Путина, в Грузии есть люди, которые протестуют против этого, поэтому ради таких людей и восстановления полноценных отношений между нашими странами он не станет вводить санкции.

Российский лидер также считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его.

Напомним, ранее Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» с призывом к кабмину принять экономические санкции в отношении Грузии.

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