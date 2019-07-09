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Спекуляции и мракобесие: Путин о дискуссиях по климатической повестке

Василиса Морозова
15:42 09.07.2019
Российский лидер Владимир Путин заявил, что мировое сообщество не ведет разговоров по существу о борьбе с климатическими изменениями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вместо разговора по существу о проблемах экологии и климата в мире отмечаются откровенный популизм, спекуляции и мракобесие, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии 2-го Глобального саммита по производству и индустриализации.

«Эти вопросы требуют глубокой и содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой ..просто мракобесие», - сказал Путин.

По его словам, «мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных». Путин подчеркнул, что деградация природы и климата продолжается, а если ничего не предпринять, то технологическое развитие обострит эти вызовы.

Российский лидер напомнил, что миллионы в мире людей не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим плодам цивилизации. И, по его мнению, «такая архаика – путь в никуда, только к новым конфликтам».

«Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов», - подчеркнул президент РФ.

Он заявил, что в России это ощущается «наиболее остро», поскольку в стране температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на Земле.

«Смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные», - добавил Путин.

Президент заявил, что РФ, в свою очередь, готова предложить научную помощь для совместных исследований природоподобных технологий.

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