Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС введут в эксплуатацию уже завтра

Чернобыльская АЭС примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) от фирмы NOVARKA 10 июля. Он построен над четвертым энергоблоком, который был разрушен.

Строительство саркофага началось в 2012 году. Из-за большого размера его пришлось строить двумя частями, их соединили в 2015 году. На его строительство, по данным «Интерфакс-Украина» было затрачено 1,5 млрд евро. Срок эксплуатации нового сооружения - 100 лет.

Новый НБК в тестовом режиме работал с апреля этого года. После проведения пробной эксплуатации начнется исследовательско-промышленная. Она продлится до одного года. После этого Чернобыльская АЭС получит лицензию, перейдет к полноценной эксплуатации, а потом начнется демонтаж конструкций «Укрытия».