Океан или дверь: пользователи спорят о новой оптической иллюзии

В Сети появилась фотография, которая вызвала множество споров и размышлений, пользователей поставила в тупик дверь автомобиля, снятая с такого ракурса, что на ней можно увидеть океан.

Пользователь опубликовал в Twitter фотографию, которая выглядит как оптическая иллюзия, потому что большинство людей увидели на ней вечерний пляж, океан и звездное небо.

«Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник», - написал автор снимка.

Молодой человек пояснил, что на самом деле на фотографии изображена нижняя часть двери автомобиля, которую необходимо отремонтировать. По его словам, это можно увидеть, если сконцентрировать внимание на нижней части изображения, поскольку повреждения металла дают иллюзию, что это кромка воды и песок.

Однако пользователи не поверили ему и попросили опубликовать фото автомобиля, поскольку они увидели на изображении лишь пляж.